Два ребенка сбежали из детсада в Москве. Прокуратура проверит воспитательницу

В Москве два ребенка сбежали из детского сада. Детей нашли, они в безопасности. Тем не менее прокуратура проверит учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно, 26 июля 2021 года из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзная двое малолетних 2015 и 2016 года рождения пролезли под забором и покинули территорию детсада», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данный момент мальчики обнаружены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным Telegram-канала «112», изначально из садика выбежали три ребенка, но один потом прибежал обратно. Также известно, что воспитательница заметила пропажу через несколько минут и позвонила в полицию. Что стало причиной побега, пока неизвестно.

В конце мая из детского садика № 338 в Москве сбежал ребенок-аутист. Он добежал до пруда и упал в воду. Мальчика спас случайный прохожий. Теперь родители требуют уволить все руководство учреждения.