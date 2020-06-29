Два протокола составили на Волочкову в Дивееве

Вопреки всем санитарным предписаниям балерина Анастасия Волочкова проводит отдых в селе Дивеево, которое закрыто на карантин. Звезда посетила местный монастырь, обругала полицейского, получила два протокола и теперь будет платить штраф.

Волочкова арендовала дом в селе, после посетила Дивеевский монастырь. В местном магазине звезду настигли сотрудники полиции. Как балерина смогла приехать в карантинное село, точно неизвестно. Но глава Нижегородской области Глеб Никитин, на своей странице в Instagram, рассказал, что Волочкова воспользовалась помощью местных друзей.

Как сообщает издание «Подъем», со ссылкой на пресс-службу губернатора Нижегородской области, на балерину составили два протокола, еще один на ее сопровождающего. Все документы переданы в суд.

«Гражданка В. в соответствии с Конституцией РФ от дачи объяснений отказалась, гражданин Ш. пояснил, что в закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путем „полями“, хотели посетить монастырь и проехать по святым местам. Перед отъездом они решили посетить магазин „Продукты“, где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях», — приводятся слова пресс-службы главы региона.