18 апреля 2024, 19:19
Два новых героя появятся в шоу «Маска»
Персонажи Тыквы и Космонавта станут специальными гостями полуфинала шоу «Маска»
В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа — Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.
Спецгости выступят с музыкальными номерами, а также во время общения с жюри подскажут, кто перед ними выступил. Затем персонажи снимут маски.
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С первого сезона шоу появилась традиция представлять новых героев в полуфиналах программы. В предыдущих сезонах маски различных персонажей скрывали Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Иду Галич, Влада Сташевского, Александра Шоуа, Бедроса Киркорова и Шуру. Некоторых артистов члены жюри определяли точно с первых нот.
Незадолго до полуфинала пятого сезона шоу «Маска» жюри удалось раскрыть, кто прятался под маской розовой Гориллы. Как оказалось, это был молодой певец Акмаль Ходжаниязов, выступающий под псевдонимом Akmal'.
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