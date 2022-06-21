Жительницу Ставрополья госпитализировали после заражения сибирской язвой

Врачи Ставропольского края госпитализировали жительницу станицы Рождественская с подтвержденным заражением сибирской язвой. Состояние пациентки удовлетворительное и угрозы для ее жизни нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Он добавил, что в хозяйстве госпитализированной женщины и на территории всего поселения провели дезинфекцию. Всем, кто находился в контакте с госпитализированной, прописали антибиотики для превентивной профилактики. Весь скот отправили на вакцинацию и оставили под наблюдением ветеринаров.

«Угрозы распространения болезни нет. Но элементарные гигиенические правила — как, например, регулярное мытье рук, — соблюдать необходимо всегда», — подчеркнул Владимиров.

Он подчеркнул, что поиском источника возбудителя занялись специальные службы.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина заразилась после того, как разделывала бычью требуху. Первым признаком стало небольшое поражение на пальце, на которое она сначала не обратила внимания. Но после того, как боль начала усиливаться, она пошла к врачу.

Возбудитель сибирской язвы попадает в организм человека через поврежденные участки кожи. Место воспаляется, а у пациента поднимается температура. Способы лечения заболевания есть, но в этом случае важно не медлить.