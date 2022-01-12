Душа компании с любовью к играм. Источники рассказали о погибшем от вейпа мальчике

Школьник 12 лет, который скончался в Бийске после курения электронной сигареты, рос в полной семье. Он был душой компании, увлекался видеоиграми. Об этом «360» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. Они подчеркнули, что о ситуации им говорить запретили.

Погибший мальчик учился в школе № 31. Он воспитывался в полной семье, у него также есть старшая сестра. Известно, что глава семейства работает водителем.

По некоторым данным, он курил вместе с сестрой и ее подругой, потом ему стало плохо, и девушки положили его на спину. Школьника стало рвать, позже он скончался.

Также источник сообщил, что у него было много друзей, он был душой компании, увлекался видеоиграми. Еще один источник рассказал о старшей сестре мальчика, он назвал ее доброй, позитивной девушкой.

Мальчик 12 лет умер после курения электронной сигареты в Бийске Алтайского края. По факту случившегося открыли уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Известно, что вместе с ним курили его 17-летняя сестра и ее 18-летняя подруга. Случай произошел 10 января. После курения подросткам стало плохо, бабушка нашла детей 11 января уже без сознания. Девушек доставили в больницу, мальчик скончался.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.