Электронная сигарета убила мальчика из Бийска и отправила в больницу двух его подруг

Ребенок в возрасте 12 лет умер после курения электронной сигареты в Бийске Алтайского края. По факту случившегося возбудили уголовное дело, написало РИА «Новости».

Устройство курили так же его старшая сестра в возрасте 17 лет и ее 18-летняя подруга, которая пришла в гости 10 января 2022 года. После курения самочувствие у всех ухудшилось. Потерпевших нашла бабушка на утро 11 января уже без сознания. Девушек отвезли в больницу, но мальчика спасти не удалось.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СУСК РФ региона.

Следственные органы начали проводить необходимые мероприятия. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и определить все причины и условия, из-за которых погиб ребенок.