Дуров призвал не распространять призывы к насилию и личные данные в Telegram

Сразу несколько каналов заблокировали в Telegram из-за призывов к насилию и публикации личных данных пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал не распространять подобные сообщения.

«Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — написал Дуров в Telegram.

Он пояснил, что призывы к насилию или публикация персональной информации противоречит правилам мессенджера. Из-за появления подобных каналов разработчикам уже более недели не удается провести обновление Telegram для iOS, так как его не одобряют в Apple.

«В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», — заключил Дуров.

Ранее основатель мессенджера объявил о запуске функции переноса чатов и данных из разных приложений. Теперь пользователи WhatsApp могут перенести необходимую информацию в Telegram причем сделать это можно как на iOS, так и на Android.