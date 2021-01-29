Заработала функция переноса чатов из WhatsApp в Telegram. В этом Дурову помогла «магия»

«Никогда ранее крупное приложение не делало такого ранее. Нашей команде пришлось применить немного настоящей магии, чтобы осуществить это. Мы довольны результатом: перемещение сообщений в Telegram позволяет людям экономить место на устройстве и перестать беспокоиться о сторонних резервных копиях или смене устройств», — говорится в сообщении Дурова, опубликованном в его канале в Telegram.

Он отметил, что некоторые пользователи хотели, чтобы их история чата была перенесена из WhatsApp в Telegram. И несколько недель назад он понял, что выполнимо как на iOS, так и на Android. Перенести чаты также можно из KakaoTalk и Line.

На сайте Telegram подробно расписано, как с каждой платформы осуществить перенос чатов. Например, на устройствах Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать на три точки выбрать раздел ««Еще» и «Экспорт чата», а потом выбрать Telegram в меню «Поделиться». Для iOS — нужно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать «Экспорт чата» и выбрать Telegram в меню «Поделиться».