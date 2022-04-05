Forbes назвал нового самого богатого россиянина

Бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занял первую строчку в рейтинге самых богатых россиян по версии американского журнала Forbes, сместив с нее совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, попавшего под санкции ЕС и Британии. Об этом написало РИА «Новости».

Состояние российских миллиардеров после введения санкций из-за событий на Украине сократилось практически вдвое. В общий зачет самых богатейших людей мира в этом году прошли только 88 россиян, что на 35 меньше, чем годом ранее.

Мордашов опустился с первой на пятую строчку, состояние совладельца «Северстали» оценили в 13,2 миллиарда долларов. А самым богатым стал Лисин. Состояние бенефициара НЛМК, по подсчетам Forbes, оценивается в 18,4 миллиарда долларов.

На втором месте Владимир Потанин. У главы «Норникеля» 17,3 миллиарда долларов.

Павел Дуров впервые вошел в первую тройку. Состояние основателя Telegram оценили в 15,1 миллиарда долларов. Он обошел совладельца «Новатека» Леонида Михельсона. Как отметил Forbes, позиции Дурова больше укрепили чужие неудачи, чем свои успехи.

Зато в прошлом году почти все российские миллиардеры стали богаче, по данным ВВI.