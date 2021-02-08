Дуров назвал секрет популярности Telegram
Telegram стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года, напомнил Дуров в своем Telegram-канале. В течение семи с половиной лет сервис, по его словам, «стабильно поднимался в рейтингах». База пользователей мессенджера ежегодно увеличивалась более чем на 40%.
«В чем наш секрет? Последовательность. <…> Мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — подчеркнул Дуров.
Он добавил, что успех ждет любого, кто «остается верным своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение длительного времени».
«Это верно для любого вида деятельности — спорта, ведения блога, искусства, программирования, бизнеса или учебы», — заключил Павел Дуров.