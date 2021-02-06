Павел Дуров впервые за долгое время появился перед камерами

В пресс-службе поделились фото с этой встречи и напомнили, что штаб-квартира Telegram находится в Дубае, и что стоимость мессенджера оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. О цели мероприятия в Dubai Media Office не рассказали.

По данным аналитической платформы Sensor Tower мессенджер Павла Дурова Telegram стал самым популярным неигровым приложением в мире в январе 2021 года. Его скачали и установили 63 миллиона раз. Это почти в четыре раза больше, чем в январе прошлого года.

Мессенджер вышел вперед благодаря Индии и Индонезии. Именно в этих странах приложение оказалось максимально востребованным в начале этого года.

Накануне из-за призывов к насилию и публикации личных данных пользователей в Telegram заблокировали сразу несколько каналов. Дуров призвал не распространять сообщения подобного рода.