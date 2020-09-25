Правительство допустило уточнения во всероссийской реновации

Он отметил, что проект активно обсуждается и его окончательные параметры будут понятны после обсуждения первого и второго чтения. По его словам, данная инициатива позволит ускорить процесс расселения аварийного и ветхого жилья.

Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн квадратных метров такого жилья Марат Хуснуллин вице-премьер

Он подчеркнул, что власти видят ежегодное увеличение аварийного жилья, поэтому рассматривают целый ряд предложений для ускорения этой программы.

Законопроект о всероссийской реновации был внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Его предлагается делать по московскому образцу.

Инициатива подразумевает комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции жилья. При принятии решения будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из программы.