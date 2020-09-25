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    25 сентября 2020, 00:18

    Правительство допустило уточнения во всероссийской реновации

    Арина Гудилова

    Параметры законопроекта всероссийской реновации жилья могут скорректировать перед вторым чтением. Об сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет «Интерфакс».
    Правительство допустило уточнения во всероссийской реновации

    Он отметил, что проект активно обсуждается и его окончательные параметры будут понятны после обсуждения первого и второго чтения. По его словам, данная инициатива позволит ускорить процесс расселения аварийного и ветхого жилья.

    Сейчас мы расселяем аварийное жилье, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн квадратных метров такого жилья

    Марат Хуснуллинвице-премьер

    Он подчеркнул, что власти видят ежегодное увеличение аварийного жилья, поэтому рассматривают целый ряд предложений для ускорения этой программы.

    Законопроект о всероссийской реновации был внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре. Его предлагается делать по московскому образцу.

    Инициатива подразумевает комплексное развитие территорий при наличии адресных программ сноса и реконструкции жилья. При принятии решения будут учитываться мнения жителей, а также их право на любом этапе выйти из программы.

    Новости SMI.FM