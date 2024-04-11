11 апреля 2024, 22:27
Думать о качестве, а не о запретах. Чем параллельный импорт не угодил бизнесу
Эксперт по ретейлу Лебедев: запрет параллельного импорта повлияет на рост цен
Российские производители электроники выступили против параллельного импорта. Но ограничение конкуренции редко когда положительно влияет на развитие отрасли. Об этом на стриме с ведущей «360» Екатриной Малашенко напомнил эксперт в области ретейла Александр Лебедев.
«Если подумать, экономика — это когда разные силы борются за внимание покупателя. Производители, в том числе российские, пытаются отвоевать себе рынок — в том числе и такими малорыночными способами», — сказал он.
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Лебедев обратил внимание, что, по сути, за понравившуюся продукцию потребители голосуют рублем. И если на свободном рынке выбирают импортные товары, возможно, отечественным производителям нужно думать не о запретах, а об улучшении качества.
«Любые запреты так или иначе ведут к удорожанию продукции и снижению уровня конкуренции», — пояснил собеседник «360».
Он также призвал разделять поддержку производителя, в частности, стимулирование инноваций и конкуренции, и абсолютный запрет.
«Поддерживать точно нужно, и это является важной политикой государства. Однако полный запрет, ограничение конкуренции зачастую не ведет к инновациям. Найти золоту середину — в этом заключается искусство государственного управления, которым, я уверен, обладают лица, принимающие решения», — заключил Лебедев.
С инициативой о запрете параллельного импорта смартфонов и ноутбуков в Минцифры, по данным газеты «Ведомости», обратился консорциум АНО «Вычислительная техника». Из перечня разрешенных к ввозу товаров просят убрать технику любых иностранных брендов.
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