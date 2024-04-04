Деньги 04 апреля 2024, 10:30 Зарубежные патенты решили «параллельно импортировать» в Россию РБК: в России введут режим параллельного импорта зарубежных патентов Freepik

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В России создадут межведомственную комиссию по параллельному импорту патентов. Ее сделают ответственной за использование зарубежных изобретений и промышленных образцов без разрешения правообладателей, сообщил РБК.

Кабмин по поручению президента России Владимира Путина согласовал постановление о создании подкомиссии по вопросам использования изобретений, промышленных образцов и полезных моделей при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Новый орган займется принудительным лицензированием — выдачей разрешений на использование зарубежной интеллектуальной собственности без согласия обладателей прав ради общественных интересов и нацбезопасности.

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Патенты начнут «параллельно импортировать» только в исключительных случаях и при соблюдении списка требований. Например, подать заявку смогут компании, 75% акций которых принадлежат гражданину России или государству, и потребуется отказ владельца патента или отсутствие ответа в установленный срок.

Многие производители, ушедшие из России в 2022 году, вернулись на рынок через параллельный импорт. Среди них Electrolux и Zanussi. Экономист Александр Дудчак допустил, что этот механизм отменят, когда появятся альтернативные поставщики или отечественные производители.