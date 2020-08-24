Экзотика в Заполярье: нужны ли Минобороны аэродромы изо льда?

Строительство ледяных аэродромов по специальной методике будет не интересно российскому правительству. В этом регионе нужно возводить прочные площадки для полетов во все сезоны. Такое мнение высказал «360» журналист и военный эксперт Игорь Коротченко.

«Это экзотические, конечно, варианты. Нам в Заполярье нужны стационарные, постоянно действующие классические аэродромы с бетонными ВПП (взлетно-посадочная полоса— прим. ред.) с возможностью круглогодичного базирования в Арктике. Я думаю что, Минобороны не заинтересовано в строительстве аэродромов изо льда», — заявил он.

По его словам, министерству нужно строить нормальные площадки или приводить в порядок те аэродромы, которые остались еще со временем СССР «для базирования нашей авиации, в том числе стратегической».

«Я не понимаю и не поддерживаю эту идею», — заключил Коротченко.

Ранее проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук рассказал, что ученые этого вуза разработали специальную технологию использования ледового покрытия для создания быстровозводимых аэродромов изо льда. Они надеются, что новинка заинтересует Минобороны России.

Сторожук отметил, что на ледовые полосы смогут сесть тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. По задумке аэродромы будут строить на материковых территориях Заполярья. Прочность таких ВПП собираются проверять с помощью волоконно-оптических сенсоров. Их добавят в сам лед. Технологию будут доводить до ума еще год.