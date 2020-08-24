Россия построит ледяные аэродромы в Арктике

Минобороны России сможет построить военные аэродромы из льда в Арктике. Специальную технологию использования ледового покрытия разработали ученые МГТУ им. Баумана.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу», — рассказал ТАСС проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

На ледовые полосы можно будет сажать тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. Аэродромы будут строить на материковых территорий Заполярья. Прочность таких ледовых полос и наличие в них трещин будут проверять с помощью волоконно-оптических сенсоров. Их добавят в сам лед. Если солнце растопит полосу, ее смогут снова подморозить или добавить специальные реагенты. Интересно, что диспетчеры ледовых аэродромов смогут работать удаленно.

Пока ученые отрабатывают новые технологии, этот этап продлится год. По словам Сторожука, технологию можно будет использовать и для площадок для хранения чего-либо в условиях Заполярья.

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