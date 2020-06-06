    06 июня 2020, 20:14

    Друг отца Хабиба Нурмагомедова рассказал о его самочувствии

    Алена Макаренко

    Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал спортивный комментатор, друг семьи Рамазан Рабаданов, сообщил ТАСС.
    Друг отца Хабиба Нурмагомедова рассказал о его самочувствии

    «Положительной динамики нет. Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — отметил Рабаданов.

    Нурмагомедова-старшего госпитализировали с диагнозом «пневмония» 25 апреля. Позднее появилась информация, что он находится в коме. Однако 14 мая Рабаданов заявил, что тренер вышел из комы.

    Сведения о подтвержденном коронавирусе у Абдулманапа Нурмагомедова появились 18 мая. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец Хабиба лежит в одной из больниц Москвы.

    Ранее семейный врач Нурмагомедовых Алексей Добровольский признал, что ситуация серьезная.

    Хабиб Нурмагомедов рассказал, что из его ближайшего окружения коронавирусом были инфицированы около 20 человек. Многие лежали в реанимации, некоторые умерли.