Друг отца Хабиба Нурмагомедова рассказал о его самочувствии

«Положительной динамики нет. Он по-прежнему находится в тяжелом состоянии», — отметил Рабаданов.

Нурмагомедова-старшего госпитализировали с диагнозом «пневмония» 25 апреля. Позднее появилась информация, что он находится в коме. Однако 14 мая Рабаданов заявил, что тренер вышел из комы.

Сведения о подтвержденном коронавирусе у Абдулманапа Нурмагомедова появились 18 мая. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец Хабиба лежит в одной из больниц Москвы.

Ранее семейный врач Нурмагомедовых Алексей Добровольский признал, что ситуация серьезная.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что из его ближайшего окружения коронавирусом были инфицированы около 20 человек. Многие лежали в реанимации, некоторые умерли.