Россиянам объяснили отличие трех отечественных вакцин от коронавируса друг от друга

У России есть возможность за короткое время привить от коронавируса 70-80% населения. У каждой из созданных в РФ вакцин — «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и ожидающего регистрации «КовиВака» — свои преимущества.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал газете «Известия», что создание коллективного иммунитета с использованием трех вакцин будет довольно быстрым.

«С помощью трех вакцин это удастся сделать намного быстрее. <…> Кроме того, сегодня считается, что поствакцинальный иммунитет не будет пожизненным, потребуется ревакцинация», — указал он на последовательное использование разработанных вакцин в будущем.

Специалисты называют разные преимущества российских препаратов. У каждой вакцины они свои. Например, «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи отличает универсальность. Предполагается, что прививка защитит, «в том числе от мутантных штаммов вируса».

«ЭпиВакКорона», представленная специалистами центра «Вектор», безопасна для аллергиков. Ее также рекомендуют людям с сопутствующей патологией, пациентам с нарушениями функции иммунитета и онкобольным.

«КовиВак» от центра имени Чумакова неприхотлива: вакцину легче хранить и транспортировать.

Эксперты подчеркнули, что сформировать представление о действии каждого препарата полностью можно будет примерно через год.