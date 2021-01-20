Испытавшие на себе «Спутник V» ученые сохранили иммунитет спустя 9 месяцев после прививки

Иммунитет после вакцинации «Спутником V» сохраняется у ученых Центра имени Гамалеи уже девять месяцев. Об этом заявил член-корреспондент РАН Денис Логунов.

«Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре [имени] Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании, они просто, конечно, еще не поступили», — приводит ТАСС слова Логунова.

По словам ученого, уровень антител у тех, кто получил вакцину, выше, чем у переболевших ковидом. Логунов подчеркнул, что антитела в постинфекционном периоде вырабатываются очень плохо, поэтому вакцинация обеспечивает гораздо больший их уровень, чем болезнь.

В России началась масштабная вакцинация. Эпидемическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Власти планируют привить за все время кампании более половины жителей России без учета детей и тех, кто переболел COVID-19. Это поможет в течение полугода сформировать коллективный иммунитет.