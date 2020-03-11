Друг дочери Малафеева опроверг обвинения в наркоторговле

«Единственное, что она продавала, — это сумки Louis Vuitton, чтобы как-то существовать на съемной квартире. Я не уверен, что она могла пойти на такое. У нее очень обеспеченные родители, и я не думаю, что деньги могли стать для нее вопросом», — отметил собеседник.

Источник пояснил, что примерно год назад 16-летняя Ксения переехала от родителей. По его словам, некоторое время она жила с бабушкой, а позже сняла квартиру. Родители финансово обеспечивали дочь, поэтому она могла позволить себе жилье. Более того, девушка зарабатывала на рекламе в Instargram и продаже аксессуаров.

Друг подозреваемой рассказал, что Ксения конфликтовала с мачехой и не считала ее близким человеком.

«Она реально до сих пор маленькая девочка, хоть и живет одна. Все равно смерть родной матери на ней сказалась. Такое просто так не проходит. Она может говорить все, что угодно. Она очень расстраивалась по поводу отношений в семье. Они довольно часто ссорились. В основном подростки все это воспринимают гипертрофированно», — уточнил инсайдер.

Ранее дочь футболиста Вячеслава Малафеев задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле наркотиками. На допросе девушка подчеркнула, что решилась на это из-за нехватки денег.