«Просто у нее сложный характер». Дочь Малафеева решила продавать наркотики из-за нехватки денег

Юную дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева заподозрили в наркоторговле. Девушку задержали в Санкт-Петербурге. На допросе 16-летняя Ксения заявила, что торговать запрещенными веществами стала из-за нехватки денег на карманные расходы.

Дочь знаменитого футболиста попалась во время контрольной закупки. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, Малафеев выделял Ксении средства на еду и аренду съемного жилья. Ей же хотелось большего, поэтому девушка потихоньку распродавала подарки отца, а потом решилась на другой заработок, более радикальный.

Ксения, уточнила «Газета.ru», хотела продать четыре таблетки экстази. Первая же попытка обернулась для нее задержанием. Сейчас девушка находится в больнице под наблюдением врачей и под подпиской о невыезде.

В 2011 году мать Ксении Марина Малафеева разбилась в автокатастрофе. Воспитанием девочки и ее брата занималась бабушка. Вячеслав Малафеев женился второй раз и растит вместе с супругой сына.

Жена футболиста Екатерина в интервью изданию StarHit рассказала, что на поведение Ксении влияют «последствия болезни и гормоны». Оказывается, девушка страдает анорексией. О непростом нраве дочери упомянул и сам Малафеев.

«Просто у нее сложный характер. Если принимает какие-то решения, невзирая на то, права она или нет, все равно сделает по-своему», — сказал он.

В семье надеются, что все неприятности «Ксюша перерастет и успокоится». Именно она настояла на том, чтобы жить от отца и мачехи отдельно, хотела быть ответственной за свое будущее. Что с ним будет теперь, большой вопрос.

Следователи возбудили уголовное дело о наркоторговле в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье предполагает до 15 лет тюрьмы. Как поступят с несовершеннолетней дилершей, пока не известно.