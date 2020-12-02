Дрожжи и плесень нашли в популярной марке сливочного масла

В Роскачестве проверили семь торговых марок сливочного масла жирностью 82,5% Продукция одной из них содержала дрожжи и плесень. Появиться они могли из-за нарушения режима хранения.

Масло исследовали на содержание патогенов, дрожжей, плесени и токсичных элементов, сообщили в пресс-службе организации. Проверили его на пестициды, консерванты, а также на соответствие требованиям маркировки. Выводы специалисты делали, основываясь на вкусовых качествах, цвете, запахе и консистенции.

Проверке подвергли продукцию «Простоквашино», «Избенка», «Из Вологды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса», «Рузское молоко» и «Село Зеленое».

Повышенное содержание дрожжей и плесени оказалось в масле «Избенка», что нарушает технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции». В Роскачестве предположили, что вещества появились не на производстве, а из-за неправильного режима хранения, транспортировки или реализации.

Специалисты отмечают, что обычно масло упаковывают негерметично — в пергамент или фольгу. Такую упаковку легко нарушить. Если температурный режим при торговле и логистике нарушен, то образуется влага. В ней и размножаются дрожжи и растет плесень.

Исследование Роскачества показало, что производили товары без добавления растительных жиров. Заявленным значениям процент жирности соответствовал. При производстве масла использовали пастеризованные свежие сливки хорошего качества. Консервантов и красителей в продуктах не нашли.