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    26 ноября 2020, 14:31

    Эксперты Роскачества заметили улучшение свойств отечественного вина

    Полина Петрова

    Эксперты Роскачества в рамках проекта «Винный гид России» провели исследование по изучению состава отечественного вина. Они выяснили, что качество напитков выросло, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу организации.
    Эксперты Роскачества заметили улучшение свойств отечественного вина

    «Исследование проводилось в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина», — отметили представители Роскачества.

    В категории белых и красных тихих вин было замечено улучшение свойств продукта по сравнению с предыдущими экспериментами. По словам специалистов, вместе с повышением качества растет и количество потребляемого россиянами алкогольного напитка.