Эксперты Роскачества заметили улучшение свойств отечественного вина
Эксперты Роскачества в рамках проекта «Винный гид России» провели исследование по изучению состава отечественного вина. Они выяснили, что качество напитков выросло, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на пресс-службу организации.
«Исследование проводилось в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина», — отметили представители Роскачества.
В категории белых и красных тихих вин было замечено улучшение свойств продукта по сравнению с предыдущими экспериментами. По словам специалистов, вместе с повышением качества растет и количество потребляемого россиянами алкогольного напитка.