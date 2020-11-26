Эксперты Роскачества заметили улучшение свойств отечественного вина

«Исследование проводилось в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина», — отметили представители Роскачества.

В категории белых и красных тихих вин было замечено улучшение свойств продукта по сравнению с предыдущими экспериментами. По словам специалистов, вместе с повышением качества растет и количество потребляемого россиянами алкогольного напитка.