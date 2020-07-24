Дроны, пушки и арбалеты: во ФСИН рассказали, как на зону пытаются передать телефоны
Самым распространенным способом доставки мобильных устройств в места лишения свободы является их переброс через ограду, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
«Для этого злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки», — пояснили в ведомстве.
Запрещенные посылки в большинстве случаев удается перехватить.
В федеральной службе добавили, что около 60% гаджетов забирают у «несознательных граждан», когда они пытаются пронести устройства в следственные изоляторы и колонии. В 2019 году сотрудники ФСИН изъяли свыше 31 тысячи мобильных телефонов, в 2018-м их количество было более 29 тысяч.
В ведомстве привели пример случай в Ярославской области. В Рыбинске задержали двух молодых людей. Они хотели перебросить на территорию ИК-12 пять свертков. В них нашли 21 телефон, аксессуары к мобильным устройствам, SIM-карты и 30 одноразовых шприцев.