Дроны, пушки и арбалеты: во ФСИН рассказали, как на зону пытаются передать телефоны

Заключенные в колониях и те, кто находится в СИЗО, чаще всего получают телефоны при помощи дронов. Чтобы доставить гаджет, злоумышленники идут на разные хитрости. В большинстве случаев передачи перехватывают.

Самым распространенным способом доставки мобильных устройств в места лишения свободы является их переброс через ограду, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

«Для этого злоумышленники используют различные технические хитрости: запускают квадрокоптеры, стреляют из арбалетов, изготавливают специальные пушки», — пояснили в ведомстве.

Запрещенные посылки в большинстве случаев удается перехватить.

В федеральной службе добавили, что около 60% гаджетов забирают у «несознательных граждан», когда они пытаются пронести устройства в следственные изоляторы и колонии. В 2019 году сотрудники ФСИН изъяли свыше 31 тысячи мобильных телефонов, в 2018-м их количество было более 29 тысяч.

В ведомстве привели пример случай в Ярославской области. В Рыбинске задержали двух молодых людей. Они хотели перебросить на территорию ИК-12 пять свертков. В них нашли 21 телефон, аксессуары к мобильным устройствам, SIM-карты и 30 одноразовых шприцев.