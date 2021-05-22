Дрессировщик Уральского цирка назвал причину, по которой на него напала львица

Дрессировщик Максим Орлов, который получил рваные раны после нападения львицы в цирке в Новосибирской области, чувствует себя хорошо. О своем самочувствии он рассказал «360».

Он получил две рваные раны — на ноге и руке.

«Чувствую себя хорошо. Травмы не страшные, через неделю-две заживут», — сказал дрессировщик.

Орлов предложил, что хищница напала на него из-за долгого простоя в период пандемии коронавируса.

Изначально две львицы лежали на сцене, но потом одна из них направилась к дрессировщику. Хищница напала на Орлова во время выступления гастролирующего Уральского цирка. Зрители выбежали из помещения, некоторые кричали от ужаса. Беременной вызвали скорую, поскольку от испуга у женщины случился приступ эпилепсии, она упала без сознания. Дрессировщик попытался взять ситуацию в свои руки, но это не помогло.

Во время пандемии работники цирка долго сидели без работы и гастролей, репетиций не было. Орлов выступает с частным цирком, у которого нет своей площадки.

Львице Веге пять лет, она с детства была своенравной, отметил дрессировщик. Хищницу отстранили от работы. Предположительно, в цирке договорятся с зоопарком, чтобы обменять ее на маленького львенка.