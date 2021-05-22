Львица напала на дрессировщика цирка под Новосибирском. Видео

В Новосибирской области в цирке на дрессировщика напала львица. Мужчина выжил, но получил рваные раны. А зрители испытали сильнейший страх за свою жизнь.

В Мошковском районе во время выступления гастролирующего Уральского цирка две львицы лежали на сцене, но в какой-то момент одна из них направилась к дрессировщику и напала на него. В результате зрители начали выбегать из цирка, некоторые кричали от страха. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что дрессировщик пытался взять ситуацию в свои руки, но это не помогало.

По словам очевидцев, одной беременной женщине пришлось вызывать скорую. От испуга у нее случился приступ эпилепсии, и она упала без сознания, сообщила Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Дрессировщик Максим Орлов получил в результате две рваные раны — на ноге и руке. Он рассказал изданию, что такие случаи в их цирке происходят очень редко.

«Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей, репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Но животные есть животные. Веге пять лет, она с детства была своенравной», — передал его слова сайт НСГ.

По его словам, львицу отстранили от работы, на арену она больше не выйдет. Скорее всего, в цирке будут договариваться с зоопарком, чтобы поменять ее на маленького львенка.