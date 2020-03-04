    04 марта 2020, 05:57

    Драку аниматоров в Дагестане сняли на видео

    Александра Ломейко

    В Дагестане аниматоры подрались на детском мероприятии. Актеры в костюмах ростовых кукол били друг друга и устроили кучу-малу. За ними наблюдали дети, но это дерущихся не смутило.

    Потасовка произошла на уличной сцене в Каспийске. Снятое очевидцами видео опубликовали в Instagram.

    В коротком ролике столкнулись два крупных «медведя». Противники пытались свалить друг друга на землю. Один аниматор «обманул» другого, а потом принялся пинать оппонента.

    К бою присоединилась «Снегурочка», которая подбежала к лежащему на сцене и тоже несколько раз ударила его.

    В кадр попал маленький ребенок, ставший невольным свидетелем происходящего.

    В комментариях поинтересовались, действительно ли между аниматорами произошел какой-то конфликт или же они решили сыграть на публику. Некоторые заявили, что «дурачатся просто пацаны». Другие заметили, что видевшим это детям обеспечена первая психологическая травма. Третьи обратили внимание на навыки «Снегурочки» и признали ее «опасной».

    Что именно произошло на улице, и почему подрались аниматоры, неизвестно.