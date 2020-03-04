Драку аниматоров в Дагестане сняли на видео

В Дагестане аниматоры подрались на детском мероприятии. Актеры в костюмах ростовых кукол били друг друга и устроили кучу-малу. За ними наблюдали дети, но это дерущихся не смутило.

Потасовка произошла на уличной сцене в Каспийске. Снятое очевидцами видео опубликовали в Instagram.

В коротком ролике столкнулись два крупных «медведя». Противники пытались свалить друг друга на землю. Один аниматор «обманул» другого, а потом принялся пинать оппонента.

К бою присоединилась «Снегурочка», которая подбежала к лежащему на сцене и тоже несколько раз ударила его.

В кадр попал маленький ребенок, ставший невольным свидетелем происходящего.

В комментариях поинтересовались, действительно ли между аниматорами произошел какой-то конфликт или же они решили сыграть на публику. Некоторые заявили, что «дурачатся просто пацаны». Другие заметили, что видевшим это детям обеспечена первая психологическая травма. Третьи обратили внимание на навыки «Снегурочки» и признали ее «опасной».

Что именно произошло на улице, и почему подрались аниматоры, неизвестно.