Аниматоров «самой грустной вечеринки» не наградят в Красноярске

Бурные обсуждения вызвали кадры, опубликованные в СМИ. Там показана пустая сцена вместо городского концерта и отсутствие зрителей. И все бы ничего, но это мероприятие, проходившее в Татышев-парке, было городским, и посвящалось предстоящему чемпионату России по фигурному катанию.

Депутат Горсовета Роман Крастелев предложил наградить аниматоров, которые выступали без зрителей на этом концерте. В мэрии такую инициативу не поддержали.

«Депутат Горсовета — это не администрация. Вот им и звоните по поводу награждения аниматоров. У нас этого не будет», — заявили в мэрии.

По поводу опубликованных кадров в администрации города сказали, что журналисты просто приехали не вовремя.

«Журналисты приехали не в то время — мероприятие проходило тогда. Не знаю, во сколько проходили съемки, но аниматоры выступали», — сказали представители мэрии.