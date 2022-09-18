Дожди и похолодание принесет атмосферный фронт в Москву | 360°

Общество 18 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

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Viber Дожди и похолодание принесет атмосферный фронт в Москву Синоптик Леус: атмосферный фронт принесет в Москву похолодание и дожди РИА «Новости»

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Похолодание в Москву в понедельник принесет атмосферный фронт. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столичного региона окажет влияние приближающийся с юга атмосферный фронт», — отметил Леус.

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Он рассказал, что атмосферный фронт постепенно закроет небо плотными облаками. Во второй половине дня в воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, которые в южной половине местами осадки будут особенно сильными.

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Температура воздуха от +15 до +17 градусов, по области — от +13 до +18 градусов. Ветер будет дуть восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет 734 миллиметров ртутного столба. Этот показатель ниже нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» рассказал, что солнечная активность будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым. В понедельник в Москве прогнозируются дожди и похолодание.

Ранее сообщалось, что в столице 10 сентября было зафиксировано два температурных рекорда: этот день стал самым теплым и самым холодным с начала осени в Москве.

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