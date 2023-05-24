Общество 24 мая 2023, 09:24 Синоптики пообещали москвичам в среду дождливую и теплую погоду Гидрометцентр России: в среду москвичей ждет теплая дождливая погода Фото М.Денисова / Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня в столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, местами прогремят грозы. Такой прогноз на 24 мая дал москвичам Гидрометцентр России.

Днем воздух в Москве прогреется до +20…+22 градусов. Ветер переменных направлений принесет небольшую облачность. В отдельных районах пройдут дожди. Атмосферное давление составит около 748 миллиметров ртутного столба.

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Ночью характер погоды существенно не изменится: облачно с прояснениями, под утро туман и небольшой ветер, температура не выше +12 градусов.

В четверг, 25 мая, в столице вновь пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

Ранее синоптики предупредили москвичей о холодном фронте, который испортит погоду на выходных.