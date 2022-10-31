Дождь с мокрым снегом обрушится на юг России | 360°

Общество 31 октября 2022, 03:58 Дождь с мокрым снегом обрушится на юг России Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал мокрый снег на юге России РИА "Новости"

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Мокрый снег ожидается в Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа 31 октября. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Непогода с сильными осадками будет наблюдаться на севере и в горных районах Краснодарского края — даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с», — сообщил Вильфанд.

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Кроме того, сильный ветер придет и на Ставрополье, а также в предгорья Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. Там же ожидаются дождь и мокрый снег

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Синоптик отметил, что это будут не первые зимние осадки на юге России, ведь в начале минувшей недели снег уже наблюдался на одной из горных вершин Краснодарского края, а на Чегете устанавливался снежный покров до 40 сантиметров. На других горнолыжных курортах снега пока нет, уточнил Вильфанд.

Ранее переменчивую погоду до середины декабря предрекли в европейской части России. Причем теплые дни будут сменяться холодными.