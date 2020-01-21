Доступ к сайтам госуслуг станет бесплатным

На портал госуслуг и сайты федеральной и региональной власти можно будет зайти бесплатно с марта 2020 года. Также не исключено, что бесплатным станет и доступ к соцсетям и мессенджерам.

«С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным», — привело РИА «Новости» слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.

Он добавил, что это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет». Также в ведомстве не исключили, что россияне не будут платить за пользование соцсетями, мессенджерами и поисковиками. Идею сделать доступ к важнейшим сайтам бесплатным предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

На все вышеупомянутые ресурсы можно будет зайти, даже если у интернет-пользователя на балансе нет денег. В случае, если тариф ограничен пакетом, то трафик при посещении портала госуслуг и сайтов властей учитываться не будет. Ранее эксперт MForum Алексей Бойко предположил, что в список социально значимых интернет-ресурсов также попадут сервисы «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler. Полный список сайтов, на которые можно будет заходить бесплатно, пока не назвали.