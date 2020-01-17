Россиянам назвали возможные сервисы с бесплатным интернет-доступом

Эксперты считают, что бесплатный доступ распространят не только на сайты госструктур, но и на сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. Их посещение сделают бесплатным по президентскому проекту «Доступный интернет».

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков объяснил газете «Известия», что проект «Доступный интернет» даст возможность бесплатно пользоваться социальными сервисами даже при отсутствии денег на счете.

Издание отметило, что в России уже пытались определить социально значимые информационные сервисы, когда депутат Антон Горелкин предложил ограничить для них участие иностранного капитала на уровне 20%. Документ был отправлен на доработку.

Эксперт MForum Алексей Бойко предположил, что в список социально значимых интернет-ресурсов может попасть сайт «Госуслуги», сервисы «Яндекса», Mail.ru Group, а также Rambler. Среди вероятных кандидатов он также назвал российскую «Википедию». Аналитик Telecom Daily Илья Шатилин добавил к этому списку сервисы банков с госучастием, например ВТБ и Сбербанка. Соцсети к социально значимым сайтам эксперты не отнесли.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Он предполагает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Примерный список порталов пока не назывался.

Операторы уже заявили, что технически готовы обеспечить нетарифицируемый доступ к отдельным сервисам.