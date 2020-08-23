Досрочное голосование на губернаторских выборах стартовало в нескольких регионах России

Центризбирком определил, что досрочное голосование не раньше 23 августа должны организовать для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах в Коми, на Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, в Архангельской, Иркутской, Калужской, Костромской областиях и ЕАО.

Региональным комиссиям дали полномочия устанавливать более поздние сроки голосования, исходя из ситуации на местах

Большинство россиян примет участие в Едином дне голосования 13 сентября. В тех регионах, где выбирают губернаторов или весь состав законодательного собрания, на голосование есть еще два дня 11 и 12 сентября.

В следующем году Единый день голосования пройдет по новому закону, который приняли в июле в Госдуме. Голосование на выборах всех уровней в России возможно будет проводить в течение нескольких дней, но не более трех.