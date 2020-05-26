Дорожные рабочие пожарили шашлыки на обочине в Подмосковье и попали на штраф. Видео

Сотрудники дорожной службы ремонтировали дорогу в Подольске, где поставили мангал и начали жарить шашлыки. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.

«Там сейчас полиция составляет протокол. Это региональная дорога, по ней заключен государственный контракт, заказчик — РОАД „Мосавтодора“», — сообщили «360» в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

В администрации отметили, что работники являются сотрудниками Мосавтодора. Ранее в Сети появились кадры, где рабочие жарят шашлыки на обочине дороги. При этом одна из полос была перекрыта для проезда из-за укладки нового асфальта. Один из очевидцев рассказал РИАМО, что все происходило днем 26 мая на Большой Серпуховской улице, перед Кутузовским мостом.

«Увидели, как рабочие дорожной службы жарили мясо прямо на дороге, над огромной жаровней шел сильный дым», — поделился очевидец.

В причинах произошедшего теперь разбираются правоохранительные органы. В пресс-службе «Мосавтодора» сообщили «360», что ремонтными работами в Подольске занимаются специалисты подрядной организации.

«В соответствии с контрактом, в случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 1% от цены контракта», — отметили в пресс-службе.

Подрядчик нарушил правила во время ремонтных работ, поэтому на адрес организации уже направили уведомление о штрафе.