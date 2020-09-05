Дополнительные средства на лекарства для льготников выделили в России

Кабмин направил дополнительно почти миллиард рублей на бесплатные лекарства для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще более 988 миллионов рублей», — сообщил сайт российского правительства.

Эту социальную услугу предоставят в том числе инвалидам и чернобыльцам, пишет «Газета.ru».

Дополнительные деньги на бесплатные лекарства направили из нераспределенного резерва федерального бюджета, предусмотренного для поддержки инвалидов, участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов и чернобыльцев в 2020 году.

В июле стало известно, что некоторые российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников. Это связано с это нехваткой денег в региональных бюджетах и переключением внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с пандемией коронавируса. Лекарств стали закупать меньше, однако в денежном выражении разница получилась небольшая, потому что регионы приобретают более дорогостоящие препараты.