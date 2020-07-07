Российские регионы сократили закупку лекарств для льготников

Регионы России сократили на четверть закупку лекарств для льготных категорий граждан. Это следует из данных аналитической компании DSM Group.

По мнению экспертов, основная причина — это нехватка денег в бюджетах субъектов и переключение внимания чиновников в сфере здравоохранения на борьбу с коронавирусной инфекцией, пишет газета «Известия». Однако, как указано в материале, в Ростовской области заявили, что закупка лекарств была сделана заранее, еще в 2019-м.

Местные власти в январе — мае приобрели 39,4 миллиона упаковок лекарств для льготников по региональным программам. Это количество на 25% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Тогда, как свидетельствуют данные аудита, было закуплено 52,3 миллиона пачек препаратов.

При этом в денежном выражении сокращение закупок для региональных льготников менее значительно: с 58,7 до 53,8 миллиарда рублей. Такая разница в финансовом и натуральном выражении может быть связана с закупкой более дорогостоящих лекарственных средств или препаратов в больших упаковках.

Крупным торговым онлайн-агрегаторам хотят разрешить продавать лекарства — сейчас это делают только аптечные сети. Если идею Торгово-промышленной палаты (ТПП) одобрят, то доставка лекарств станет бесплатной и оперативной — прямо в день заказа. Аптеки же выступают против, ведь есть шанс, что увеличится объем фальсификата.