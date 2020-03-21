Дополнительную индексацию пенсий поддержали в Госдуме. Но не все так просто

Россиянам предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Таким образом граждан хотят поддержать во время пандемии. В Госдуме идею поддержали, но увеличение выплат может сильно ударить по бюджету страны.

«Понятно, что любая индексация — это нагрузка на всю бюджетную систему. Но я всегда за дополнительные меры официальной поддержки граждан», — заявил «360» председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что такие меры требуют специального указа президента или законодательного регулирования.

«Конечно, это вопрос, который требует очень серьезных затрат. Нужно понимать, что повышение зарплаты — это нагрузка и на бизнес <…>, поэтому любые социально-трудовые соглашения рассматриваются в трехстороннем формате: профсоюзы, работодатели и правительство», — добавил депутат.

По словам Нилова, он поддерживает увеличение пенсий и зарплат, но нужно понимать источники финансирования этих решений и то, каким образом законодательно это будет закреплено. За последнее время власти уже приняли большое количество мер поддержки. Например, материнский капитал, горячие обеды в школах и так далее, поэтому индексация отразится на бюджете.

«Мы видим, что творится на мировых рынках. Мы видим, как серьезно подешевела нефть, а это доходная часть бюджета», — отметил депутат.

Кроме того, в России принимаются активные меры по недопущению распространения коронавируса. Все это приведет к колоссальному удару.

«Но я поддерживаю любые предложения, связанные с социальной поддержкой и дополнительными мерами социальной поддержки в отношении граждан в условиях, когда страна находится в определенном кризисе», — заключил Нилов.

Речь идет об инициативе депутата Сергея Миронова. Он предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты, чтобы поддержать платежеспособность россиян. Такую меру предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации и правительством.