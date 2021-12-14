Доплаты за классное руководство начнут получать больше учителей

Дополнительные выплаты за классное руководство начнут с нового года получать педагоги в школах, лицеях, гимназиях и колледжах, созданных при федеральных вузах. Их зарплата вырастет на пять тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении правительства, документ вступил в силу 14 декабря, сообщила «Парламентская газета».

С 2020 года доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей были введены по поручению президента для педагогов в общеобразовательных школах. В сентябре 2021 года такую же доплату стали получать кураторы групп в техникумах, училищах и колледжах.

При этом школы при вузах не попали под эту меру господдержки, поскольку формально входят в структуру высших учебных заведений, которые в нормативных актах о доплатах не упоминались. Отныне этот пробел оказался восполнен.

Однако существует один нюанс. Доплаты положены только педагогам школ при федеральных учебных заведениях. Учителям из школ и колледжей при региональных вузах подобные выплаты не положены. В Госдуме сообщили, что в настоящее прорабатывается инициатива по исправлению этого промаха.

Существует еще одна особая категория учебных заведений: военные училища. Классное руководство в кадетских корпусах и других военных общеобразовательных заведениях оценивается Минобороной в настоящее время надбавкой в одну тысячу рублей. Год назад ведомство публиковало проект, предполагающий также повышение доплаты до пяти тысяч рублей, но до настоящего времени документ так и не был утвержден.

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