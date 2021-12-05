Один лучших технических лицеев откроется в подмосковной Истре

Первый камень Областного технологического лицея имени Долгих заложили в Истре губернатор Московской области Андрей Воробьев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, владелец «Норникеля» Владимир Потанин и внук ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Долгих. Лицею присвоят имя фронтовика.

Церемония закладки первого камня была выбрана не случайно. Сегодня, 5 декабря, отмечается День начала контрнаступления советских войск под Москвой в битве с гитлеровской армией в 1941 году. Владимир Долгих был участником контрнаступления, одного из важнейших событий Великой Отечественной войны.

«Очень рады всех видеть в этот прекрасный зимний день. Очень памятный, очень значимый для нашей страны. Вы знаете, что сегодня мы отмечаем контрнаступление. Битва под Москвой. Пятого декабря, был бы день рождения Владимира Ивановича Долгих, такие совпадения. Наша задача — построить здесь и запустить современный образовательный комплекс 1 сентября 2024 года», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что в технолицее будут лучшие преподаватели страны и самые интересные методики для ребят от двух до 18 лет.

«Здесь будет большое дошкольное образовательное учреждение, подразделение, я бы так сказал, и большая школа. Здесь будет место для того, чтобы ребята из разных уголков приезжали и могли жить, все будет предусмотрено для учителей. Это очень ответственное дело, большой, масштабный проект. Я хотел поблагодарить Владимира Олеговича [Потанина], что он с первого дня сказал: „Я рядом“, и сегодня он здесь. И Владимира Георгиевича Долгих, внука Владимира Ивановича Долгих, с которым мы эту идею варили, и всю семью, с которой он советовался, также это было поддержано», — продолжил глава Подмосковья.

Торжественная церемония сегодня проходит, чтобы дать старт строительству.

«Мы уверены, что сможем 1 сентября 2024 года распахнуть школу для большого количества наших дорогих и любимых детей», — заявил Воробьев.

Первый камень торжественно заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин.

Областной технологический лицей имени Валерия Долгих в Истре планируют открыть 1 сентября 2024 года. Объект включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Лицей будет иметь учебный корпус, рассчитанный на 960 мест. Построят и детский сад на 320 мест. На территории будет расположен стадион с трибуной для зрителей на 500 мест, спортивная и детская площадки. А для преподавателей и учащихся заработает хостел.

Источник фото: телеканал «360»

В лицее будут готовить ребят для поступления в ведущие технические вузы страны. Предпрофессиональная подготовка обучающихся сосредоточится на освоении IT-профессий и инженерии.

Открытие лицея позволит создать 105 новых рабочих мест. Он займет участок площадью 9,81 гектара.