Доплаты бизнесу и субсидия на открытие дела. В Совфеде предложили меры по борьбе с безработицей

Ежемесячные выплаты бизнесу за новых сотрудников, поддержка найма по временным договорам и единовременная субсидия на открытие своего дела: в комитете Совфеда по экономической политике разработали меры по борьбе с безработицей.

Пакет поддержки занятости был подготовлен к совещанию по рынку труда у президента, которое состоится 27 мая, сообщила газета «Известия». Меры были сформулированы на основе инициатив регионов. В список вошло 10 предложений.

Среди них: ежемесячные выплаты бизнесу по 18,2 тысячи рублей за каждого нового сотрудника при условии, если его зарплата не менее 30 тысяч рублей, а срок трудоустройства — более года; увеличение минимального пособия по безработице до уровня прожиточного минимума на срок до 30 июня; поддержать найм по временным договорам на срок до двух месяцев; и выдать единовременную субсидию в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного дела потенциальным самозанятым.

Инициативы сенаторов, по оценкам экспертов, могут обойтись в 500 миллиардов рублей.

Пакет по борьбе с безработицей направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

Сейчас в России на учете по безработице стоят 1,3 миллиона человек. Этот показатель побил рекорд марта 2012 года, следует из доклада Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении России за январь–апрель.