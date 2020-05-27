Уровень безработицы в России обновил девятилетний рекорд

Этот показатель в минувшем месяце увеличился более чем на 1%. В марте он составлял 4,7%, а в апреле уже 5,8%. Росстат называет цифру в 4,3 миллиона человек от 15 лет, которые не работают. Последний раз эта цифра повышалась до таких значений в апреле 2016 года. Также на 21% больше, чем в прошлом году за тот же период.

На данный момент на учете по безработице стоят 1,3 миллиона человек. Именно этот показатель побил рекорд марта 2012 года.

Ранее сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ускорение темпов роста цен, скорее всего, исчерпало себя из-за ослабления рубля.