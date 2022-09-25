«Донбасс сделал свой выбор». Житель Енакиева назвал референдум путем к лучшему | 360°

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«Донбасс сделал свой выбор». Житель Енакиева назвал референдум путем к лучшему

Житель Енакиева Валерий Мудрый: референдумом Донбасс подтвердил желание быть с Россией

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Люди Донбасса сделали свой выбор еще в 2014 году, а сейчас подтвердили свое желание быть вместе с Россией, рассказал «360» участник референдума в Подмосковье Валерий Мудрый. Житель Енакиева Донецкой Народной Республики отметил, что в будущем намерен вернуться на родину.

В Московскую область мужчина приехал год назад. Он рассказал, что сейчас поправляет здоровье. В будущем он намерен вернуться на родину.

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«Мы хотели быть в составе Российской Федерации, мы считаем себя русскими людьми и будем надеяться, что мы все-таки станем частью России», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, украинские власти продолжают обстреливать Донбасс. После референдума будет непросто, но проведение голосования — «шаг к лучшему в будущем», отметил он.

Жительница Енакиева Анастасия добавила, что референдум для нее важное событие.

«Сегодня пришли на референдум, чтобы поддержать своих, потому что мы далеко, но сердцем и душой всегда там», — поделилась впечатлениями от посещения избирательного участка девушка.

С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях проходят референдумы. За первые сутки на российских участках проголосовали пять тысяч жителей Херсонской области, заявила глава ЦИК региона Марина Захарова.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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