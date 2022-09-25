Референдум в Херсонской области за сутки посетили пять тысяч человек | 360°

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Референдум в Херсонской области за сутки посетили пять тысяч человек

Председатель избиркома Херсонской области Захарова: тысячи людей проголосовали в РФ

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На российских участках на референдуме о присоединении бывших территорий Украины к РФ проголосовали более пяти тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на председателя избиркома Марину Захарову.

Так, за два дня на избирательных участках в РФ проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области.

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«На зарубежных участках, расположенных на территории Российской Федерации, вчера, 24 сентября, проголосовали 5100 человек, итого за два дня голосования 16 440 проголосовали на территории России», — сказала Захарова.

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Украина

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

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