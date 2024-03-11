Общество 11 марта 2024, 13:23 Доминирующие в России производители кормов согласились снизить цены ФАС: доминирующие на рынке ООО «Марс» и «Нестле Россия» сделают скидки на корма РИА «Новости»

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Компании «Марс» и «Нестле Россия» признали доминирующими в России на рынке производителей кормов для домашних животных, они снизят цены на свою продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

После поступивших жалоб от покупателей на рост цен надзорный орган оценил уровень конкуренции в сегменте производителей кормов на отечественном рынке. Проверка показала, что «Нестле Россия» и «Марс» заняли около 73,1% рынка в стране, ФАС сочла эти компании доминирующими.

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В результате производители обязались снизить стоимость своей продукции и сделать скидку торговым сетям на значительную часть номенклатуры товаров до 30%.

Кроме того, в «Нестле» пойдут на снижение цен на корма бренда «Дарлинг», который стал наиболее доступным для россиян. В ФАС подчеркнули, что продолжат мониторить ситуацию на рынке и принимать необходимые меры в случае необоснованного повышения цен.

Ранее стало известно, что ФАС проверит работу сервиса «Яндекс Такси».