11 марта 2024, 13:23
Доминирующие в России производители кормов согласились снизить цены
ФАС: доминирующие на рынке ООО «Марс» и «Нестле Россия» сделают скидки на корма
Компании «Марс» и «Нестле Россия» признали доминирующими в России на рынке производителей кормов для домашних животных, они снизят цены на свою продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
После поступивших жалоб от покупателей на рост цен надзорный орган оценил уровень конкуренции в сегменте производителей кормов на отечественном рынке. Проверка показала, что «Нестле Россия» и «Марс» заняли около 73,1% рынка в стране, ФАС сочла эти компании доминирующими.
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В результате производители обязались снизить стоимость своей продукции и сделать скидку торговым сетям на значительную часть номенклатуры товаров до 30%.
Кроме того, в «Нестле» пойдут на снижение цен на корма бренда «Дарлинг», который стал наиболее доступным для россиян. В ФАС подчеркнули, что продолжат мониторить ситуацию на рынке и принимать необходимые меры в случае необоснованного повышения цен.
Ранее стало известно, что ФАС проверит работу сервиса «Яндекс Такси».
ФАС России
Россия
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