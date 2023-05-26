Общество 26 мая 2023, 20:51 Дом по программе реновации сдадут в Можайском районе столицы в следующем году Мэрия Москвы: дом на 274 квартиры построят по программе реновации на западе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жилой дом на 274 квартиры столицы введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На улице Багрицкого началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, устройство шпунтового ограждения», — уточнил Загрутдинов.

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В жилом доме будет четыре секции с переменной этажностью и подземная автостоянка.

По словам чиновника, четыре квартиры адаптируют для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов и установят специальную сантехнику.

Новостройку оснастят и системами охраны входов, видеонаблюдения, пожарной сигнализацией.

Полы у входа в здание, в вестибюлях и лифтовых холлах на первых этажах выложат плиткой с шероховатой поверхностью.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

«Рядом с домом обустроят две детские площадки и спортивную площадку, а также зону для тихого отдыха взрослых», — подытожил Загрутдинов.

Ранее Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома на 357 квартир в районе Солнцево.