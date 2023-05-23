Москва 23 мая 2023, 15:08 Мосгосстройнадзор разрешил строительство дома на 357 квартир в районе Солнцево Мосгосстройнадзор: в районе Солнцево построят дом на 357 квартир по программе реновации пресс-служба Мосгосстройнадзора

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В столице построят еще один дом по программе реновации. Он будет расположен в районе Солнцево по адресу: Боровский проезд, земельный участок 1/5. Новостройка рассчитана на 357 квартир, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Это будет целый жилой комплекс из трех корпусов разной этажности. В нем разместят 96 однокомнатных, 202 двухкомнатные, 54 трехкомнатные и пять пятикомнатных квартир. Общая площадь объекта — 43 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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Корпуса объединят одноуровневым подземным паркингом, первые этажи традиционно отдадут под коммерческие нужды. При входе в подъезды оборудую колясочные и консьержные.

Территорию озеленят. В зонах отдыха установят игровые комплексы и спортивные тренажеры, лавочки и фонари для уличного освещения.

С начала этого года Западный округ Москвы получил разрешение на строительство пяти домов по программе реновации. Общая площадь застройки — более 220 тысяч квадратных метров.

Кроме того, возведение жилых помещений специалисты ведут и в Дмитровском районе. Там в очередной новый дом переедут 320 жильцов.