Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие тех подразделений, которые принимали участие в освобождении Луганской Народной Республики, должны отдохнуть. На встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу глава государства отметил, что российским военным нужно нарастить свои боевые возможности.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — сказал он.

Глава Минобороны сообщил, что украинские вооруженные силы за 14 дней потеряли 5469 человек, в том числе более двух тысяч бойцов безвозвратно. Российские войска уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет.