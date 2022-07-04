Шойгу назвал потери ВСУ за последние две недели

Украинские вооруженные силы за последние две недели потеряли 5469 человек, в том числе более 2000 человек — безвозвратные. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путинном доложил министр обороны Сергей Шойгу.

«Потери ВСУ за две недели составили 5469 человек. Также за этот период российские войска уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет», — сообщил Шойгу.

Также глава ведомства доложил Верховному главнокомандующему, что российские вооруженные силы провели успешную операцию по освобождению территории Луганской Народной Республики.

«В настоящее время идет оказание медицинской помощи пострадавшему мирному населению, доставка гуманитарных грузов и разминирование Лисичанска», — добавил он.

Путин сообщил Шойгу, что присвоит звания Героев России командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Эседулле Абачеву и командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александру Лапину.