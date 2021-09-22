Долго ищущим работу россиянам окажут помощь с трудоустройством

Жители России, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение в трудоустройстве. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, проблема таких людей заключается в сложности самостоятельной адаптации на рынке труда. Об этом рассказало РИА «Новости».

«Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», — отметил Котяков.

С 2021 года по нацпроекту «Демография» реализуется проект о «Содействии занятности населения». В настоящее время отрабатываются различные варианты работы центров занятности. В таких заведениях безработные граждане могут получить консультацию по трудоустройству.

Кроме того, нацпроект реализует программу переобучения сотрудников. До конца нынешнего года свою квалификацию смогут повысить более четырех тысяч специалистов из разных регионов России.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах проще всего найти работу. Тематическое исследование провела рекрутинговая компания HeadHunter.